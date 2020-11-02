Онлайн-тест «Культурного марафона» для школьников стартовал в России

2 ноября стартует онлайн-тест «Культурного марафона» для школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 ноября в России стартовал онлайн-тест «Культурного марафона» для школьников. В его основе — необычная мультимедийная викторина, которая не проверяет знания, а погружает школьников в культурный контекст. В этом году темой марафона стала культура регионов России.

Тест состоит из 40 вопросов. Они сочетают в себе как редкие фольклорные находки, так и явления современной культуры. Здесь традиционная карельская йога и чеченский «громкий зикр» чередуются с современной хореографией из Татарстана и Урала, осетинской эстрадой и ижевской электроникой. Вопросы теста делятся на четыре раздела: орнамент и декор, музыка, танец и текст.

Участники марафона смогут побороться за приз и выиграть одну из тысячи Яндекс.Станций Мини c Алисой внутри. Участвовать в проекте могут не только школьники и студенты, но их их родители, учителя и все желающие.

- В этом году марафон станет особенным: каждый найдет здесь что-то близкое себе лично — знакомый образ из детства, дорогую сердцу историю, - рассказывает генеральный директор Яндекса Елена Бунина.

Акция проводится совместно Министерством культуры, Министерством просвещения и Яндексом.