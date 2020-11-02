ПСБ продлил программу льготной ипотеки под 5,85% годовых

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Банк ПСБ принял решение продлить сроки действия программ льготного ипотечного кредитования – до 1 июля 2021 года. По ним можно взять ипотеку под 5,85% годовых как гражданскому населению, так и военнослужащим.

Напомним, государственная программа по субсидированию ипотечной ставки на уровне 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года. По ней можно по льготной ставке взять кредит на покупку строящегося или готового жилья у застройщика. ПСБ стал одним из первых участников госпрограммы. При этом в банке дополнительно снизили ставку для своих клиентов на 0,65 процентных пункта.

- Как показал первый этап реализации, госпрограмма-2020 стала мощнейшим драйвером рынка, поддержав в сложное время жилищное строительство, а главное - позволив сотням тысяч российских семей приобрести собственное жилье на доступных условиях, - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. - К ноябрю ПСБ выдал в рамках госпрограммы-2020 кредиты на сумму около 30 млрд рублей, и мы заинтересованы продолжить реализацию программы в рамках второго этапа, при этом сохранив дополнительные преференции по ставке для наших клиентов.

По военной ипотеке максимальный размер кредита составляет 3,79 млн рублей. По гражданской программе можно получить до 12 млн рублей при покупке жилья в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах максимальная сумма вдвое меньше - 6 млн рублей. Размер первоначального взноса во всех льготных программах составляет 15%.