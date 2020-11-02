Коронавирус у премьер-министра Грузии: что известно о состоянии здоровья Георгия Гахария

Коронавирус у премьер-министра Грузии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер - министр Грузии Георгий Гахария сдал тест на коронавирусную инфекцию, и он показал положительный результат. Об этом сообщила пресс - служба грузинского правительства, где уточнили, что глава кабмина чувствует себя хорошо и продолжает лечение на дому

«В результате тестирования у премьера подтвердился коронавирус. Георгий Гахария хорошо себя чувствует и продолжает лечение на дому», - сказано в заявлении пресс-службы грузинского кабмина.

Глава грузинского правительства накануне 31 октября объявил об уходе на самоизоляцию из-за контакта с больным COVID-19. По его словам, коронавирус подтвердился у сотрудника, с которым он днем ранее имел «длительную коммуникацию». Вслед за премьером, на следующий день о самоизоляции объявили министр экономики Натия Турнава и главы администрации правительства Натия Мезвришвили.