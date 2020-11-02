В США завершается досрочное голосование на выборах президента по почте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 2 ноября, в Соединенных Штатах завершается досрочное голосование по почте на президентских выборах.

Многие отмечают, что популярность данного способа голосования, возросшая в связи распространением коронавируса, может грозить тем, что даже предварительных результатов выборов придется ждать несколько дней после закрытия участков вечером во вторник, 3 ноября.

В большинстве американских штатов гражданам приходилось заранее направлять запрос на получение бюллетеня для досрочного удаленного голосования. Власти некоторых штатов заранее выслали бюллетени абсолютно всем жителям, имеющим право голоса.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своем возможном проигрыше на предстоящих президентских выборах из-за голосования по почте, которое поддерживают демократы. По его словам, процесс волеизъявления граждан в таком виде - единственный вариант, при котором он имеет риски проиграть другим кандидатам.

Сам глава Белого дома в субботу, 24 октября, досрочно поучаствовал в голосовании на всеобщих выборах, проголосовав «за парня по имени Трамп».