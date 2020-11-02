Оптовые цены на подсолнечное масло в России вновь побили рекорд Фото: Олег УКЛАДОВ

Оптовые цены в России на подсолнечное масло и подсолнечник побили очередной рекорд. Об этом сообщает компания «Совэкон», специализирующая на изучении аграрных рынков.

По данным компании, на прошлой неделе средние цены на подсолнечное масло укрепились на 1,15 тысячу рублей за тонну, установив новый рекорд стоимости - 76,325 тысячи рублей за тонну (с НДС). Кроме того, на 275 рублей за тонну подорожал подсолнечник, цены на который теперь составляют 31,825 тысячи рублей за тонну.

«Обвальное падение цен на нефть, скорее всего, в недалекой перспективе потянет за собой и мировые котировки на растительные масла», - считают специалисты, отмечая, что влияние также оказывает растущий курс доллара

Напомним, неделей ранее сообщалось о резком подорожании подсолнечного масла, которое тогда за неделю подорожало с 71 тысячи рублей за тонну до 74,2 тысячи рублей.