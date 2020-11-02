В Минэнерго оценили риски падения цен на нефть до 10 долларов за баррель Фото: REUTERS

Россия на данный момент не видит рисков падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Такое заявление на Международном биржевом форуме сделал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

«Мы не видим каких-то особых рисков … Не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства», - заявил замминистра

По словам Сорокина, Россия может легко нарастить объёмы нефтедобычи при цене в 40–50 долларов за баррель.

Напомним, 28 октября стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась более чем на три процента, и впервые с начала октября опустилась ниже 40 долларов за баррель.

Ранее эксперты Международного энергетического агентства заявили, что ближайшие двадцать лет цена нефти будет выше 50 долларов за баррель. По их оценкам она может увеличиться до 71 доллара за баррель к 2025 году.