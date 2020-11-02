Стартап РОСНАНО, разрабатывающий препарат от COVID-19, привлек $300 млн на бирже NASDAQ

Atea Pharmaceuticals разместила 12,5 млн обыкновенных акций стоимостью $24 за штуку. Фото: Shutterstock

Биофармацевтическая компания Atea Pharmaceuticals, Inc, входящая в портфель ООО «РоснаноМедИнвест» (дочерняя компания АО «РОСНАНО») сумела привлечь 300 миллионов долларов в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) . Компания занимается разработками противовирусных препаратов, в том числе созданием лекарства против вируса SARS-CoV-2 — основного возбудителя инфекции COVID-19. По итогам первого дня торгов текущая стоимость доли группы РОСНАНО выросла в 30 раз в долларовом эквиваленте и более чем в 60 раз в рублевом.

IPO состоялось 30 октября на бирже NASDAQ, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний. Atea Pharmaceuticals разместила 12,5 млн обыкновенных акций стоимостью $24 за штуку. Объем IPO составил 300 млн долларов, а оценка всей компании – около 1,94 млрд. долларов. При этом в первый день торгов акции компании выросли более чем на 25%. Организаторами IPO выступили крупнейшие инвестиционные банки: J.P. Morgan, Morgan Stanley, Evercore ISI, William Blair.

Как заявили в компании «РОСНАНО», средства, вырученные от IPO, пойдут на продолжение клинических исследований. Приоритетная исследовательская программа Atea Pharmaceuticals — создание лекарства от COVID-19. Сейчас она находится во второй фазе клинических испытаний. Предполагается, что результаты исследования станут известны в начале 2021 года. Затем компания планирует начать завершающую, третью стадию клинического исследования по лечению коронавирусной инфекции. Atea Pharmaceuticals также разрабатывает препараты для лечения гепатита С, респираторно-синцитиального вируса человека (РСВ) и лихорадки денге.

«РоснаноМедИнвест» приобрел долю в компании Atea в апреле 2014 года. Непосредственно в IPO участие «РМИ» не планируется. Текущий мультипликатор инвестиции (отношение текущей стоимости доли группы РОСНАНО в компании Atea к изначальным инвестициям, сделанным в 2014 году), составляет около 30х в долларах и 65х – в рублях.