Московские камеры начнут автоматически выписывать штрафы за непристегнутый ремень Фото: Евгения ГУСЕВА

На московских дорогах заработают восемь видеокамер, которые будут фиксировать использование водителем мобильного телефона без гарнитуры и непристегнутый ремень во время движения автомобиля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В заявлении уточняется, что обрабатывать фотографии с камер будут при помощи нейросетей, а комплексы буду автоматически формировать материалы, на основании которых инспекторы будут выносить постановления.

«В Москве скоро заработают сертифицированные комплексы фотовидеофиксации, которые с помощью нейросети и big data смогут точно распознавать факт нарушения», - говорится на официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В тестовом режиме камеры заработали в столице в феврале, но штрафы на основе их материалов не выносились.

Напомним, за непристегнутый ремень безопасности штраф составляется 1 тысячу рублей, за использование телефона за рулем - 1,5 тысячи рублей.