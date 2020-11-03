Локомотив - Атлетико 3 ноября 2020: во сколько начало матча и где смотреть трансляцию

"Локомотив" будет играть против "Атлетико". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером во вторник, 3 ноября, в Москве на поле стадиона РЖД "Арена" пройдет очередной для "Локомотива" матч Лиги Чемпионов на групповом этапе. В гостях у команды Марко Николича в Черкизово после битвы с мюнхенской "Баварией" - встреча с мадридским "Атлетико". С 2018 года раз в год дважды эти два клуба играют между собой.

Матч Локомотив - Атлетико пройдет 3 ноября 2020 года и начнется в 20:55 по московскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале "Матч ТВ", начиная с 20:50 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Мы расскажем обо всем, что происходит во время поединка и покажем то, что, возможно, не увидите во время телеэфира.

"Локомотив", напомним, в первом туре сыграл вничью 2:2 с "Зальцбургом" в Австрии. А потом уступил в драматичном поединке со счетом 1:2 на своем поле мюнхенской "Баварии", победителю Лиги Чемпионов прошлого розыгрыша. А баварцы, к слову, в 1 туре разгромили "Атлетико" со счетом 4:0.

Локомотив - Атлетико 3 ноября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Чемпионов по футболу УЕФА.