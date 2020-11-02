Константин Затулин: история с распадом Советского Союза еще не кончилась - она продолжается

Константин Затулин Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в программе Вечерний Мардан в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию в бывших постсоветских республиках.

Затулин напомнил, что люди и страны стали самостоятельными в 1991 году, и должны сами отвечать за свои «стабильность и нестабильность», а «не спихивать это в каждом случае на кого-то еще». По его словам, это очень любят на Украине.

«Они всегда ни в чем не виноваты. Поэтому все, что происходит, это виновата или Россия, или Америка. А сами они ни при чем», - заявил депутат, отметив, что «так же иждивенчески многие другие себя ведут»

По его словам, это является безусловным следствием распада Советского Союза. «Потому что распад Советского Союза – это не то что история, которая началась и кончилась в 1991 году. Она продолжается», - отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ.