В Госдуме поддержали предложение компенсировать россиянам платные тесты на COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме поддержали предложение сделать бесплатными тесты на COVID-19, независимо от того, в каких лабораториях они сделаны.

Депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что для нововведения не потребуется никаких перемен на законодательном уровне, все решат нормативно-правовые акты.

Люди смогут проходить тестирование бесплатно, а лаборатории смогут получать компенсации от страховых компаний.

При этом парламентарий подчеркнул, что тесты должны быть изначально бесплатными, а не компенсироваться людям в последствии.

- Я за то, чтобы тесты были бесплатными. Но я против того, чтобы граждане платили, а потом ходили и добивались, чтобы им возместили. Пусть сразу все будет бесплатно, — подчеркнул Нилов в беседе с ФАН.

Ранее Союз потребителей РФ и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением компенсировать расходы россиянам. Средства на эти цели предлагают найти в бюджете, пишет газета «Известия».