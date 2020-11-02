Онищенко предложил ввести временный запрет на отдых в Турции Фото: REUTERS

Депутат Госдумы, заслуженный врач Геннадий Онищенко предложил запретить туристические поездки в Турцию на время, пока в мире бушует коронавирус. Такое заявление он сделал после статистики, озвученной Роспотребнадзором.

Глава ведомства Анна Попова отметила, что из этой страны туристы чаще всего привозят коронавирус.

В связи с этим, целесообразно запретить туристические поездки, а вот полеты по рабочим целям ограничивать не стоит, уверен депутат.

- Такие люди едут не собирать коронавирус, а делом заниматься. А туристам я еще тогда не рекомендовал ездить в Турцию, - комментирует Геннадий Онищенко ФАН.

Парламентарий подчеркнул, что россияне рискуют не только своим здоровьем, но и здоровьем близких, когда летят на отдых. Самым правильным будет ограничить продажу путевок и приостановить чартерные рейсы в средиземноморскую страну.

- Нужно просто запретить туристам путевки. Мало того, что мы поддержали экономику Турции, так нам еще и болезнь привезли те, кто за свои деньги заражаться ездили, — подытожил Геннадий Онищенко.

Помимо Турции россияне теперь имеют возможность отправиться в Сербию, на Кубу и Японию, Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы. Эксперты настаивают, что число завозных случаев болезни не так высоко и поводов для беспокойства пока нет, передает ОТР.