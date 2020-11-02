Как питаться в период пандемии, рассказал диетолог Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее специалисты сообщили о том, что при исключении из рациона мяса существует повышенный риск заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку иммунитет ослаблен. диетолог, директор клиники доктора Ионовой Лидия Ионова можно остаться вегетарианцем и, но сбалансировать свой рацион.

Она посоветовала добавить источники растительного белка, который хоть как-то усваивается, и будет поддерживать иммунитет. В первую очередь, это соевые продукты, типа соевого сыра тофу, бобовые в сочетании с крахмалистыми продуктами, чечевица или нут вместе с гречкой или киноа, булгуром или макаронами.

«Если вегетарианцы обогатят свой рацион белком, то иммунитет у них будет значительно лучше и выше. Единственное, что необходимо добавлять дополнительно, это витамины группы В, в первую очередь В12, потому что в растительных продуктах они не содержатся вообще», - отметила она.

По ее словам, в рационе у каждого человека в первую очередь должны быть овощи. Из фруктов – хорошие ягоды, без пестицидов, а также белок, но в умеренном количестве.

Однако и мясоеды могут пострадать из-за отсутствия солнца, которое несет витамина D.

«Отсутствие солнца мы в наших широтах никак не восполним. Поэтому по назначению врача обязательно нужно принимать витамин D, сдав предварительно анализ и понимая, сколько нужно для того, чтобы восполнить его потерю.», - отметила специалист.