Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил с с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе, об этом сообщили в Кремле.

Телефонные разговоры состоялись в воскресенье, 1 ноября, и понедельник, 2 ноября.

«Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении Кремля

Напомним, Очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда Армения и Азербайджан объявили военное положение и мобилизацию. Представители Еревана и Баку сели за стол переговоров по инициативе российской стороны, и согласились прекратить военные действия с 10 октября. Условия перемирия подтверждались на переговорах в Вашингтоне 17 октября. Однако, несмотря на то что огонь должен был прекратиться 18 октября, стороны снова стали говорит о нарушении соглашения. Накануне Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило об одиннадцати погибших военных за сутки.