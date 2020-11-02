Убивший трех человек в Ницце оказался болен коронавирусом Фото: REUTERS

Коронавирусную инфекцию подтвердили у террориста, устроившего нападение около церкви во французском городе Ницца, в результате которого погибли три .

Как сообщает газета Le Figaro, нападавший мог заразить спасателей, которые оказывали радикалу первую помощь после задержания полиция задержала с применением огнестрельного оружия. Спасателям было направлено уведомление с предписанием уйти на самоизоляцию.

Напомним, нападение произошло 29 октября, в результате инцидента, погибли три человека и несколько получили ранения, одна женщина была обезглавлена.

Французская полиция уже раскрыла личность преступника. Им оказался Ибрагим бен Мухаммед Салех аль-Исауи, выходец из северо-восточной тунисской провинции Кайруан. Накануне в рамках расследования теракта задержали еще одного мужчину, который мог контактировать с совершившим нападение, позже по делу был задержан еще один человек. Ответственность за нападение взяла на себя не известная ранее группировка «Аль-Махди на юге Туниса».