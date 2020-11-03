Макрон о теракте в Вене: после Франции нападению подверглась Австрия, это наша Европа

В Вене погибли люди во время теракта Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал теракт, произошедший в Вене 2 ноября.

- Мы, французы, разделяем потрясение и горе австрийского народа, который подвергся нападению в самом центре их столицы Вены. После Франции нападению подверглась наша союзная страна. Это наша Европа. Наши враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни от чего не откажемся, - написал французский лидер в посте в Twitter.

Также Макрон выразил Австрии соболезнования в связи с погибшими и ранеными во время стрельбы.