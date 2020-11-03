Коронавирус в Москве, последние новости на 3 ноября 2020 года: стала известна дата второго пика пандемии

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Москве на 3 ноября 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Статистика выявленных случаев коронавируса в Москве продолжается оставаться на высоком уровне. Накануне было объявлено, что заболевание диагностировали у 4796 пациентов. Несмотря на большой показатель, власти говорят, что рост замедляется.

— Темпы роста новых выявленных случаев и госпитализаций в Москве значительно замедлились. Если две недели назад прирост за семь дней составлял 20% по новым случаям и 14% по госпитализациям, то за последнюю неделю эти показатели снизились до -0,7% и 1,9% соответственно. То есть общее число заболевших COVID-19 за прошедшую неделю меньше, чем за предыдущую, — сообщает оперативный штаб по противодействию распространения инфекции.

При этом за минувшие сутки скончались 63 москвича с ковидом. Общее число умерший приближается к семи тысячам.

В ведомстве также напомнили, что на 3 ноября в столице сохраняется рекомендация соблюдать домашний режим на людей старшей 65 лет. Не отменена и другая мера для всего работоспособного населения: 30% работников всех предприятий должна перейти на удаленку.

В Москве продолжают устраивать рейды по местам массового пребывания людей. Так накануне инспекторы побывали на Белорусском вокзале, где составили 47 протоколов за несоблюдение масочного режима. Штраф за это 4000 рублей.

Ученые вновь попытались спрогнозировать пик заболеваемости коронавирусом в Москве. По данным руководителя Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» Алексея Боровкова, он придется на середину декабря.

В эфире радио «Комсомольская правда» аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассуждал о том, нужно ли ужесточать ограничительные меры в период пандемии. Ведь для сравнения, в первую волну при таком же числе заболевших в Москве был введен карантин.