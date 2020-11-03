Трамп заявил об отсутствии свободы прессы в США

Трамп заявил, что в США нет свободы прессы Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в штате Северная Каролина заявил, что в стране на самом деле нет свободы прессы.

Глава государства считает, что СМИ "лживые" и пытаются "игнорировать" важные темы.

-у нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было, как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание. Это полная противоположность свободе прессы, - сказал Трамп, цитирует его слова ТАСС.