Мария Захарова: Россия соболезнует Австрии в связи с терактом в Вене

В Вене погибли несколько человек Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерства иностранных дел ФР Мария Захарова сообщила, что Россия соболезнует Австрии в связи с терактом. произошедшем в Вене.

- Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии! - говорится в ее заявлении на Фейсбуке.

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