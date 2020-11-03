Более тысячи человек "заперты" в Венской опере из-за теракта Фото: REUTERS

Более одной тысячи человек остаются в Венской государственной опере из-за того, что не могут покинуть ее здание в связи с терактом в австрийской столице.

- Это действительно страшно. Они закончили петь 30 минут назад. Там более тысячи человек, - рассказал источник РИА Новости.

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