Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Более тысячи человек "заперты" в Венской опере из-за теракта

Люди не могут покинуть здание из-за атаки в столице
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Более тысячи человек "заперты" в Венской опере из-за теракта

Более тысячи человек "заперты" в Венской опере из-за теракта

Фото: REUTERS

Более одной тысячи человек остаются в Венской государственной опере из-за того, что не могут покинуть ее здание в связи с терактом в австрийской столице.

- Это действительно страшно. Они закончили петь 30 минут назад. Там более тысячи человек, - рассказал источник РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая ночь в Вене: террористы атаковали столицу Австрии в шести разных местах

Глава МВД Австрии назвал происшествие в городе терактом (подробности)

ЧП