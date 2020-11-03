Ответственность за теракт в Вене взяли на себя джихадисты
Фото: REUTERS
Ответственность за проведение венского теракта 2 ноября взяли на себя джихадисты. Об этом сообщает профильный ресурс.
Согласно их заявлению, это месть группировки Австрии за ее участие в коалиции против "Исламского Государства"* (организация, запрещенная в РФ и ряде других стран).
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