Названо условие для максимальной защиты от COVID-19 Фото: Shutterstock

Существует мнение, что если человек уже переболел коронавиурсом, значит инфекция ему уже нестрашна. Однако это не совсем верное предположение. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал условие для максимальной защиты от covid-19/

По его словам, достичь самого высокого уровня защитных антител в организме получат те, кто выздоровел после коронавируса, а потом еще и сделал прививку.

- Даже те люди, которые переболели ковидом, и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. Они получат антиген, на него организм среагирует. Таким образом они получат больше защиты, – рассказал эксперт на радио Sputnik.