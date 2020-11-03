Глава МВД Австрии выступил с заявлением после теракта в Вене Фото: REUTERS

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер выступил сразу с несколькими важными заявлениями, в том числе, обращаясь к гражданам. Трансляция велась на странице полиции страны в Фейсбуке.

По его словам, после теракта несколько пострадавших и погибших. Однако местной полиции удалось ликвидировать одного преступника, ещё минимум один сейчас находится в бегах, его ищут.

Также Нехаммер отметил, что 3 ноября учащиеся могут не приходить в школы - они будут закрыты по всей Вене.

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