Глава МВД Австрии выступил с заявлением после теракта в Вене
Фото: REUTERS
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер выступил сразу с несколькими важными заявлениями, в том числе, обращаясь к гражданам. Трансляция велась на странице полиции страны в Фейсбуке.
По его словам, после теракта несколько пострадавших и погибших. Однако местной полиции удалось ликвидировать одного преступника, ещё минимум один сейчас находится в бегах, его ищут.
Также Нехаммер отметил, что 3 ноября учащиеся могут не приходить в школы - они будут закрыты по всей Вене.
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