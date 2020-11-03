В 47 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ Фото: Олег ЗОЛОТО

В России в 47 регионах эпидемические пороги по уровню заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) оказались превышены. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

- По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах страны. Превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослых, - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что прививки от гриппа сделали более 49,4 миллиона человек (это чуть более 33% от всего населения страны). В целом, ситуация в стран находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, что в РФ, как и в ряде других стран, кроме ОРВИ распространяется коронавирус, чьи симптомы имеют схожесть с обычной простудой. Ковид-болезнь может протекать и в бессимптомной форме. Для того, чтобы выявить инфекцию, необходимо сдать тест на наличие вируса в организме.