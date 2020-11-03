Последние новости на утро 3 ноября 2020: Число жертв теракта в Вене увеличилось до двух

Число жертв при теракте в Вене увеличилось до двух Фото: REUTERS

Последние новости на утро 3 ноября 2020 года: Вечером 2 ноября в Вене произошла стрельба у здания синагоги. К месту начали страгиваться полицейские и машины "скорых". Оказалось, что несколько вооруженных неизвестных открыли огонь по прохожим. В результате случившегося пострадали как минимум 15 человек, еще двое скончались. Власти Австрии заявили, что произошедшее в столице теракт. Ответственность за это взяли на себя взяли джихадисты. Четверо из них были задержаны, еще один - ликвидирован. Согласно их заявлению, это месть группировки за участие страны в коалиции против "Исламского Государства"* (организация, запрещенная в РФ и ряде других стран). Россия выразила соболезнования в связи с трагедией. Также 3 ноября в Вене не будут работать школы - граждан призывают оставаться дома, в том числе с детьми. Поиски преступников продолжаются.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в стране на самом деле нет свободы прессы. Он считает, что СМИ "лживые" и пытаются "игнорировать и замалчивать" важные темы.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден тем временем высказался, что в случае своей победы на выборах введет в стране обязательное ношение медицинских масок из-за covid-19, чтобы минимизировать риски заражения людей.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал условие для максимальной защиты от covid-19. По его словам, достичь самого высокого уровня защитных антител в организме смогут те, кто выздоровел после ковида и сделал прививку.