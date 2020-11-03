Эпидемиолог рассказал о риске заражения коронавирусом в лифте

Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирусом можно заразиться в лифте, даже если заражённый человек проехал там до того, как в кабину лифта зашёл здоровый человек, поскольку помещение маленькое и не проветривается, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он также отметил, что капли слюны заражённого человека могут оставаться в воздухе.

- Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается, поэтому и заражение возможно, - передаёт РИА Новости слова Лебедева.