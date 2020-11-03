В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей

В случае принятия поправок многие изменения конструкции автомобиля надо будет согласовать в специализированной лаборатории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России автовладельцам придётся проходить внеплановый техосмотр после внесения минимальных изменений в автомобиль, если разработанный Минпромторгом пакет поправок будет принят.

Поправки предлагается внести в техрегламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо сенатора Андрея Кутепова министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Изменения конструкции автомобиля, которые надо будет согласовать в специализированной лаборатории, перечислены в третьем пакете поправок. Среди них установка антенн, багажников, воздухозаборников, колёс увеличенного диаметра, компьютерного оборудования, люков в крышу, мультимедийного оборудования, охранной сигнализации, подкрылков, порогов, рейлингов, спойлеров, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства, устройств для буксировки прицепов, и так далее.