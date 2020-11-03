Глава СВР рассказал, как США пытаются расколоть отношения между Россией и Китаем

США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая, заявил Нарышкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба внешней разведки России фиксирует попытки США с помощью провокаций расколоть сотрудничество России и Китая, заявил глава ведомства Сергей Нарышкин. Он также отметил, что СВР обращает внимание на то, как власти США "беседуют со своими партнёрами, какие тезисы они закладывают провокационные с тем, чтобы внести раскол, разлад в наше сотрудничество".

Нарышкин также заявил, что из-за обострения социально-политического кризиса на Западе, его страны пытаются внести разлад в работу таких организаций, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

- И, конечно, они пытаются внести и разлад в деятельность этих интеграционных объединений и пытаются нарушить ход процессов в странах, которые близки нам, которые вместе с нами составляют основы этих объединений, этих организаций, о которых я сказал, - передаёт слова главы СВР РИА Новости.