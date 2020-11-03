Число жертв землетрясения в Турции достигло 100 человек

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября Фото: REUTERS

Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до ста человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

Ранее сайт KP.ru сообщал о 95 погибших и 994 раненых.

Напомним, в пятницу, 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. Его эпицентр находился в Эгейском море около города Сеферихисар провинции Измир. Землетрсение также было ощутимо на греческих островах в Эгейском море. На острове Самос погибли два человека, пострадали 19.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что в Измире землетрясение вызвало цунами и разрушило не менее 20 зданий. Цунами затопило улицы на побережье Сеферихисара, один человек утонул.