В Вашингтоне ночью обстреляли отель, где остановились российские журналисты

В США неизвестные выстрелили по стеклу холла отеля, где жили журналисты НТВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на вторник, 4 ноября, в Вашингтоне обстреляли гостиницу Holiday Inn, в которой остановилась съёмочная группа российского телеканала НТВ.

- Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, - выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба, - рассказал РИА Новости корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

Агентство также сообщает, что стекло на первом этаже отеля было разбито, в нём также было отверстие от пули.

Стрельбу также подтвердила администратор отеля и отметила, что при инциденте никто не пострадал, а стреляли снаружи.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что 22 июля в США на российских журналистов напали полицейские. Во время работы на протестах в Портленде у журналистов отобрали камеру. Журналистку Юлию Ольховскую схватили за голову, сорвали шлем и отобрали телефон, на который она вела съемку. Полицейские также ударили дубинкой оператора Вячеслава Архипова и повалили его на землю.