Фотовыставка «Тӑван Ҫӗршыв» — Родина» представляет Чувашию москвичам

В самом сердце столицы, на Цветном бульваре, открылась посвященная этому событию фотовыставка. Она продлится почти весь ноябрь. Так что москвичи и многочисленные гости стольного града успеют поближе познакомиться с историей Чувашии, ее природой, особенностями и колоритом народных традиций и верований, чувашским живописным искусством (кроме фотоснимков, выставлены и репродукции из фондов Чувашского государственного художественного музея). Все это представлено на 32 фотостендах.

«Гости из Москвы и так нередко посещают Чувашию. Но нам важно рассказать о родном крае как можно больше. Выставка «Тӑван Ҫӗршыв», открывшаяся в Москве в эти дни, поможет нам в этом», — прокомментировал событие Глава Чувашии Олег Николаев.

Ранее, еще летом, руководитель региона встречался с мэром Москвы Сергеем Собяниным, чтобы обсудить возможности и направления для взаимовыгодного сотрудничества, что и было закреплено подписанием соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии.