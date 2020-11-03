В Госдуме предлагают сделать второе высшее в медвузах бесплатным

В Госдуме предложили создать в медвузах бюджетные места на второе высшее Фото: Ольга НОВИКОВА

Второе высшее образование в России могут сделать бесплатным, но при условии, что абитуриент планирует получить медицинскую специальность. Создать бюджетные места в медвузах для тех, кто уже имеет одно высшее образование, предложил депутат Госдумы Василий Власов. Соответствующий документ он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

В своем обращении Власов отметил дефицит квалифицированных медиков, особенно в небольших населенных пунктах. В связи с этим депутат уверен, что государство должно разработать новые меры, стимулирующие получение медицинского образования.

«Такой мерой может стать введение бюджетных мест в вузах для лиц, получающих второе высшее образование по медицинским специальностям. Для многих такая возможность станет определяющей при выборе второй профессии, принимая во внимание высокую стоимость обучения. Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», — цитирует обращение Власова RT.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что на фоне распространения коронавирусной инфекции профессия врача становится все более популярной, передает NEWS.ru.