Следить за ношением масок будет «умная система» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России появится «умная система», которая будет контролировать ношение масок. Камеры научат следить, используют ли средства зашиты врачи и пациенты, чиновники и посетители.

Планируется, что программа сможет не только отслеживать нарушения, но и оперативно оповещать ответственных сотрудников через мобильное приложение. В НТИ прогнозируют, что использование разработки позволит снизить «вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях».

-В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зелёной зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — цитирует RT сообщение пресс-службы НТИ.

Разработчики делятся, что их программа сможет анализировать видео самое разного качества, поступающее с камер наблюдения.

-Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%, - ответили в НТИ.

Применение программ позволит снизить число инфицированных COVID-19 и другими вирусными заболеваниями.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что заразиться коронавирусом можно в лифте, если до этого в нем ехал больной человек, пишет газета "Известия".