В России за сутки выявлено 18 648 новых заражённых коронавирусом

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за минувшие сутки выявлено 18 648 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в России достигло 1 673 686. Оперативный штаб сообщает, что новые случаи заболевания зафиксированы во всех 85 регионах России. Среди новых пациентов никаких симптомов заражения не было у 23,7% заразившихся.

Больше всего новых заражённых выявлено в Москве - 5 150 человек. На втором и третьем местах среди регионов России Санкт-Петербург и Московская область, где за минувшие сутки тесты на коронавирус оказались положительными у 944 и 567 человек соответственно.

Врачи за сутки выписали после лечения от коронавируса 15 331 человека, а за всё время эпидемии выздоровели 1 251 364 человека.

Также за сутки скончались от заражения COVID-19 и сопутствующих заболеваний 355 человек. Общее число жертв коронавируса в России возросло до 28 828 человек.