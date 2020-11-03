В Магаданской области делают ставку на футбол

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере развития футбола с Минспорта РФ и Российским футбольным союзом. В торжественной церемонии принял участие президент РФС Александр Дюков. Соглашение заключено в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и общенациональной стратегии развитии футбола в России до 2030 года.

«Я вижу потребность в развитии футбола в Магаданской области. Этот вид спорта популярен у нас. Самое главное – у юных магаданцев есть желание играть в футбол: причём не просто играть, а тренироваться под руководством квалифицированных специалистов. Возможно, кто-то из них в будущем станет спортивной звездой крупной величины, - пояснил глава региона Сергей Носов».

- Методика и опыт, которые внедряют Министерство спорта Российской Федерации и Российский футбольный союз, для нас очень полезны и нужны. Мы рады, что одними из первых включаемся в эту работу».

В регионе будут открыты мужские и женские отделения по футболу, подготовлены новые квалифицированные тренеры и судьи (в том числе первые для Магаданской области судьи первой категории), а также организованы школьные соревнования по мини-футболу.

В Магаданской области планируется регулярное проведение футбольных фестивалей для детей дошкольного возраста, общее увеличение количества турниров и создание детско-юношеских команд для участия в соревнованиях. К 2024 году в регионе будет построено восемь мини-футбольных площадок с искусственным покрытием и три универсальных спортивных зала.

Министр спорта России Олег Матыцин подчеркнул, что совместная работа с Правительством региона и РФС позволит достичь всех поставленных целей.

«К 2024 году планируется строительство более 10 объектов для занятий мини-футболом и запуск Школьной мини-футбольной лиги. Реализация этих и других мероприятий будет способствовать популяризации здорового образа жизни в Магаданской области и повышению массовости занятий футболом», – резюмировал Олег Матыцин