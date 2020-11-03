Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии после теракта в Вене

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования федеральному президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену и федеральному канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу.

Путин также подтвердил готовность России наращивать взаимодействие с Австрией и другими странами в борьбе с любыми проявлениями терроризма.

- Президент Российской Федерации передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым, - также сообщается на сайте Кремля.