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Путин выразил соболезнования президенту и канцлеру Австрии после теракта в Вене

Президент России заявил о готовности к сотрудничеству в борьбе с терроризмом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования федеральному президенту Австрийской Республики Александеру Ван дер Беллену и федеральному канцлеру Австрийской Республики Себастьяну Курцу.

Путин также подтвердил готовность России наращивать взаимодействие с Австрией и другими странами в борьбе с любыми проявлениями терроризма.

- Президент Российской Федерации передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым, - также сообщается на сайте Кремля.