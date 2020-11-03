В Турции спасли из-под завалов четырёхлетнюю девочку спустя почти четыре дня после землетрясения

Ребенка спасли из-под завалов в Турции спустя 4 дня после землетрясения Фото: Twitter.com

Турецкие спасатели извлекли четырёхлетнюю девочку из-под завалов спустя почти четыре дня после мощного землетрясения в Измире. Фото операции и спасённого ребёнка опубликовал в своём Twitter мэр Измира Тунч Сойер.

- На 91 часу [спасательной операции] произошло чудо. Спасатели смогли достать четырёхлетнюю Аиду. Мы испытали огромную радость и огромную боль. Выражаю спасателям огромную благодарность, - заявил мэр в своём сообщении.

Спасатели сообщили, что состояние Аиды удовлетворительное. Её доставили в больницу.

Ранее сайт KP.ru сообщал о спасении трёхлетней Элиф. Её также нашли под обломками дома на 65 часу поисков. В больнице, куда госпитализировали девочку, сообщили, что её жизни ничего не угрожает.

Напомним, землетрясение в Измире произошло в Турции 30 октября. Его эпицентр был в Эгейском море и толчки также ощущались на греческих островах. Землетрясение вызвало цунами и разрушило около 20 домов в Измире. Число погибших уже достигло сотни.