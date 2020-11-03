В Госдуме прокомментировали идею создать бюджетные места для второго высшего в медвузах

В Госдуме оценили идею создать бюджетные места на второе высшее в медвузах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Медицина – это такая профессия, которой человек должен отдавать себя полностью. Так прокомментировал предложение сделать бесплатным второе высшее образование в медицинских вузах зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Когда ты сегодня инженер, а на полставки врач — это неправильно. Это будет непрофессионально. Медицина требует отдачи с утра и до вечера, и каждый день, и всю жизнь. Врач учится всю жизнь. Я считаю, что если мы говорим о врачах, то человек должен себя посвящать только этой специальности, и тогда он будет высококомпетентным», - цитирует депутата RT.

А для того, чтобы увеличить число квалифицированных кадров, к примеру, в небольших населенных пунктах, необходимо решать проблему комплексно, отметил Говорин. В частности, необходимо повышать общую грамотность в системе здравоохранения.

Напомним, ранее создать в медвузах бюджетные места для абитуриентов, получающих второе высшее образование, предложил депутат Госдумы Василий Власов. Он отметил, что это поможет создать больше квалифицированных кадров, передает сайт argumenti.ru.