В России создали федеральный центр закупки лекарств для граждан

Правительство России создало федеральный центр по лекарственному обеспечению граждан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России создало федеральный центр лекарственного обеспечения граждан. Он будет заниматься закупками медикаментов в рамках федеральных программ. Среди них будет обеспечение лекарствами пациентов с орфанными и онкологическими заболеваниями, ВИЧ и туберкулезом. Кроме того, центр будет закупать вакцины из национального календаря прививок.

Центр также будет вести мониторинг и составлять прогнозы по необходимым лекарствам.

- Это поможет предотвращать возможные перебои с поставками препаратов и заранее формировать необходимый резерв. Минздраву поручено в течение месяца зарегистрировать новый центр и утвердить его устав, - уточняется на сайте кабмина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в России вводят новый порядок регистрации цен на важные лекарства, а председатель правительства Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию с нехваткой лекарств.