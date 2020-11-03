В Совфеде объяснили правильность решения упростить систему маркировки лекарств

Упрощение системы регистрации позволит ускорить доставку препаратов в аптеки Фото: Иван ВИСЛОВ

В Совете Федерации оценили решение упросить систему маркировки лекарств.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский отметил, что изменение порядка работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов позитивно отразится на потребителях. Это позволит оперативнее организовывать логистику и доставлять препараты в аптеки.

- Правильно сделали. Они упростили, перевели в заявительный режим, тем самым, если лекарство заявлено в системе, его можно продавать, - комментирует Rt Рязанский.

По его мнению, такое послабление позволит грамотно выстроить систему перемещения препаратов, в противном случае «мы столкнемся с неуправляемостью в потоках поступления, складов и продаж»

Во время пандемии вопрос наполнения аптечных семей стоит особенно остро.

- Надо ускорить процесс попадания лекарственных средств в аптеки, а значит, людям, — заключил Рязанский.

Ранее сообщалось, что в правительстве приняли решение упросить данный механизм. Аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах, пишет газета "Известия".