Эксперт объяснил, чем опасны бесплатные подписки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все чаще сегодня пользователям предлагают оформить подписку, чтобы получить доступ к тому или иному контенту. Чтобы привлечь клиентов, сервисы предлагают бесплатные регистрации или за чисто символическую плату в один рубль.

Директор Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников объяснил, в чем опасность таких подписок.

- Казалось бы, бесплатно, но нужно ввести данные своей карты. А потом мы с вами помним, на каких ресурсах оставляли свои данные? Нет, - комментирует NEWS.ru эксперт.

Он подчеркивает, что через пару месяцев, сколько длится «бесплатная» подписка, легко забыть о ее существовании. А потом с карты спишется полная сумма и так ежемесячно.

- Единого сервиса, где это можно проверить все подписки, просто не существует, а деньги каждый день списываются, — заключил Гребенников.

При этом нельзя расценивать действия сервисов, как мошеннические. Это просто уловка, на которую идет бизнес в условиях кризиса.

- Это то, что мы сами оформляем. Для компании это просто выгодно. Они нам сначала предложили за рубль подписаться. Во время пандемии все были готовы за такую сумму подписаться, но отписаться, конечно же, забыли, а цена выросла, — отметил специалист.

Ранее эксперты объяснили, в чем кроется опасность интернет-опросов, которые предлагают пройти за деньги, пишет газета "Известия".