Глава Приамурья Василий Орлов: «Нужно популяризировать проведение демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия»

До 2024 года больше всего профессиональных кадров в Приамурье потребуется в строительстве Фото: Анастасия ОСИПОВА

Амурской области нужны квалифицированные рабочие кадры: в ближайшие пять лет потребность региона в новых специалистах составит 43 тысячи человек. Больше всего кадровый голод ощущается в строительстве (33% от общего дефицита рабочих рук), в сфере транспортировки и хранения (10,4%) в сельском и лесном хозяйстве. Наиболее востребованы будут специалисты со средним профессиональным образованием (74%), из них 65% - специалисты рабочих профессий. Чтобы решить эту проблему, необходимо переформатировать систему профессионального образования Приамурья и воспитывать именно те кадры, которые сегодня наиболее востребованы работодателями. Тему кадровой обеспеченности в регионе губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил 3 ноября с ректорами вузов, руководителями средних учебных заведений и представителями бизнеса.

Приамурье в 2020 году выделило на модернизацию колледжей в два раза больше средств, чем в прошлом году - 173 миллиона рублей. Амурские средне-специальные учебные заведения активно участвуют в федеральных грантовых конкурсах и становятся в них победителями. В 2019 году в колледже сервиса и торговли оборудовали пять новых площадок, оснастив их по последнему слову техники. В этом году 9 современных мастерских по приоритетным направлениям подготовки появились в аграрном и педагогическом колледжах. На модернизированных площадках проводятся демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Движение WorldSkills помогает региону подготовить квалифицированные кадры. В 2020 году в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» соревновалось рекордное число участников. В соревновательную программу было включено пять новых компетенций. Еще 11 новых направлений планируется запустить в будущем году. В качестве экспертов профессиональные навыки участников на демонстрационных экзаменах оценивают представители бизнеса - потенциальные работодатели. Губернатор Василий Орлов подчеркнул важность популяризации этого движения. Глава региона поручил областному Минобрнауки организовать совместную работу по презентации демоэкзаменов для работодателей, вузов и колледжей.

- Это очень подвижный инструмент, будем продолжать его применение в учебных заведениях. Считаю, что это правильная практика, она апробирована в других субъектах страны и странах, - отметил Василий Орлов. - Профильные министерства при проведении общественных советов должны рассказывать потенциальным работодателям о пользе демонстративных экзаменов. Главное - получить обратную связь от представителей бизнеса, что, по их мнению, необходимо сделать для системы среднего профессионального образования.

Еще одно нововведение в региональной системе высшего и средне-специального образования - тесный контакт учебных заведений с работодателями еще на стадии приема абитуриентов. Отраслевые министерства вносят предложения по количеству мест в колледжах, на которые будут принимать учащихся. Собранную информацию министерство образования и науки области будет направлять в отраслевые объединения работодателей для согласования. Каждый год в амурских колледжах появляются новые направления подготовки. Так, с этого года в списке будущих профессий добавились специальности мастера по обслуживанию магистральных трубопроводов, специалиста почтовой связи и мастера по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов автомобилей.

Кроме того, по поручению губернатора Василия Орлова, региональный Минобрнауки разрабатывает схему выплаты стипендий студентам, проходящим дуальное обучение. Суть этого метода заключается в том, что теоретическую часть молодые люди осваивают в учебном заведении, а практику проходят непосредственно на рабочем месте.