В ВОЗ предупредили о наступлении критического этапа пандемии коронавируса

Представитель ВОЗ в РФ заявила, что мир переживает критический этап пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с распространением коронавируса в мире будет очень тяжёлой в ближайшие несколько месяцев, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

- В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии, - отметила Вуйнович.

Представитель ВОЗ также сообщила, что число заражений продолжает увеличиваться, а статистика по смертности от COIVID-19 остаётся "относительно стабильной".

Однако Мелита Вуйнович предупредила, что разработка вакцины от коронавируса и создание лекарств поможет остановить пандемию только при нескольких условиях.

- Эти средства спасения жизни будут по-настоящему эффективными только в том случае, если они будут доступны для наиболее уязвимых на равной основе и одновременно во всех странах, - уточнила представитель ВОЗ.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг зависимость группы крови пациента от тяжести течения коронавируса.