В Томской области прошли испытания по доставке медицинских грузов беспилотниками

2 ноября в Томской области беспилотные летательные аппараты успешно доставили условный медицинский груз из Колпашева в Чажемто. Эксперимент провела компания «Аэромакс» в рамках проекта «Тайга» по созданию опытного района применения беспилотных авиационных систем.

«С 2021 года в Томской области будет действовать экспериментальный правовой режим, позволяющий тестировать доставку грузов беспилотниками. Сейчас мы совместно с Минэкономразвития готовим соответствующую программу, — сообщил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. — Наша задача — создать правовую базу и обеспечить сервисное обеспечение таких перевозок на регулярной основе. Это позволит вывести тестирование беспилотных решений на системный уровень».

Посадка и взлет беспилотников осуществлялись с вертолетных площадок Колпашева и Чажемто. В дальнейшем аэродром Колпашева планируется использовать как один из базовых территориальных центров опытного района применения беспилотных авиасистем. Протоколированием всех этапов полетов занимались специалисты Томского университета систем управления и радиоэлектроники, выполняющие разработку интеллектуальной платформы для управления беспилотниками во всем опытном районе.

Для эксперимента специалисты подготовили специальный медицинский термоконтейнер массой 7 кг. Он обладает высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты. В нем обеспечивается специальный температурный режим (от +2°С до -20°С) для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов.

«В рамках программы экспериментов мы подобрали эффективные решения с применением комплекса беспилотных технологий для оперативной доставки. Перед нами стояли серьезные задачи, и уже сегодня в ходе испытаний в Томской области решения были успешно интегрированы в процессы медицинской доставки с целью дальнейшего тиражирования», — пояснил генеральный директор «Аэромакса» Максим Чижов.