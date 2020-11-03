Врач объяснила, почему человек иногда просыпается «разбитым»

Врач назвала причины некачественного сна Фото: Shutterstock

Врач-диетолог Анжелика Дюваль объяснила, почему иногда после восьмичасового сна человек чувствует себя неотдохнувшим. Это может происходить из-за слишком тяжелого ужина накануне или же из-за паразитов, живущих в спальных принадлежностях.

Залог качественного сна – это правильная подушка. Нужно следить за ее чистотой и менять раз в полгода, потому что внутри могут заводиться сапрофиты.

- Они живут практически во всех подушках и матрасах. И если человек достаточно долго их не меняет, то этих организмов становится очень много. Продукция их жизнедеятельности может вызывать аллергические реакции и ухудшать сон, - комментирует Ридусу Анжелика Дюваль.

Альтернатива замене обработка паром. Нужно проводить такую процедуру регулярно, чистить не только подушку, но и одеяло, матрас.

- Еще одна причина плохого сна – это слишком плотный ужин. Вместо отдыха, организм тратит силы на переработку пищи. Нельзя на ночь пить кофе и стимуляторы бодрости, они забирают энергию из резервов организма, - говорит врач.

Важно также контролировать продолжительность сна, он должен быть не менее восьми часов.