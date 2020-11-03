Минздрав рассказал об опасности антибиотиков при коронавирусе

В Минздраве сообщили о частом применении антибиотиков заражёнными коронавирусом россиянами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Министерства здравоохранения России заявили о своей обеспокоенности тем, что россияне стали чаще использовать антибиотики при заражении коронавирусом.

- Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история, - заявила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о массовом бесконтрольном приёме антибиотиков во время эпидемии коронавируса в Италии. Специалист считает, что это могло стать одной из причин высокой смертности от COVID-19 в стране.

Напомним, антибиотики необходимы для лечения бактериальных инфекций, в то время как COVID-19 является вирусом.