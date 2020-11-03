Аналитик предсказал рост курса рубля

Аналитики прогнозируют рост курса рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты продолжают сохранять оптимистичные прогнозы и рассчитывают на восстановление курса рубля. Об этом заявил ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Мы сохраняем наш сравнительно оптимистичный настрой, что цены на сырье вряд ли повторят минимумы марта. От текущих уровней вполне резонно выглядят ожидания роста цен на нефть и, соответственно, рубля», - цитирует экономиста «Российская газета».

Аналитик также добавил, что при удачном развитии событий к концу текущего года доллар может опуститься до 75 рублей, а в следующем году и дальше продолжить падение.

Напомним, ранее Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро на 4 ноября. Согласно данным регулятора, в среду курс доллара от ЦБ составит 80 рублей ровно, что на 57 копеек меньше установленного ранее. Евро также подешевеет и будет стоить 93,34 рубля, передает «Свободная пресса».