Экономист объяснил, почему в России много бедных людей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на «Форуме стратегов», что в России решена проблема нищеты. Речь от категории людей, которые не могут тратить больше 1 доллара в день. Весной таких людей в мире было 8%, к осени показатель увеличился на 0,6%.

Руководитель Центра экономических стратегий Института Нового общества Дмитрий Заворотный отметил, что показатель в один доллар к России относить некорректно. Он актуален для стран с низким уровнем дохода, где валовый национальный доход на душу населения менее 4 тысяч долларов. Наша страна имеет показатели выше и относится к другой категории.

- Конечно, у нас нет африканской бедности. Но для нашей страны действует критерий 5,5 долларов на человека в день. Если пересчитать на рубли, то получится примерно прожиточный минимум в месяц. В этих границах живут около 20 миллионов человек, - комментирует ОТР экономист.

По данным Росстата, больше половины молодых российских семей живут у черты бедности. Денег им хватает только еду и одежду.

- Доход от 10 до 35 тысяч рублей нельзя назвать высоким уровнем благосостояния. Аналогичная ситуация с прожиточным минимумом, в нем не учитываются ситуации, когда людям нужно покупать какие-то дорогие лекарственные препараты, когда нет собственного жилья, когда нужно платить ипотеку, - заключил эксперт.

Тем временем 10 регионов получили на борьбу с коронакризисом из федерального бюджета более 40% от общей суммы дополнительной поддержки, пишет газета "Известия".