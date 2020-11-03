Главные проблемы в борьбе с коронавирусом в России назвал Минздрав Фото: REUTERS

Дефицит кадров и загруженность больниц на сегодняшний день являются главными проблемами в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Такое заявление директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Минздрава Инна Куликова.

«Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторное обеспечение лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики», - приводит ее слова агентство ТАСС.

Напомним, ранее о ситуации с коронавирусом в регионах страны рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что в ряде российских регионов система здравоохранения загружена максимально, и ситуация коронавирусной инфекцией остаётся сложной и требующей повышенного внимания. Ранее он заявил, что правительство направит российским регионам 11 миллиардов рублей на борьбу с инфекцией для закупки необходимых препаратов, средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирусную инфекцию, а также обеспечение транспортного обслуживания пациентов с коронавирусом.